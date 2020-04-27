طيران العدوان يشن 20 غارة على محافظة مأرب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 20 غارة خلال الساعات الماضية على مديريات مجزر وصرواح ومدغل بمحافظة مأرب. وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن 13 غارة على مديرية صرواح وأربع على مديرية مجزر. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية مدغل.

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