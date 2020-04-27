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عدن - ياسمين التهامي - السلطات السعودية" في بيان لها موجة للامارات .. على إعلان ‘‘عيدروس الزبيدي’’ الإنفصال.. تفاصيل طارئة !

علق الدبلوماسي السعودي السابق سلطان الطيار، على ما تشهد العاصمة المؤقتة عدن بعد اعلان مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتياً حالة الطوارئ وانفصال محافظات الجنوب.

وقال الطيار في تغريدات على" تويتر" من الآخر لن يجرؤ المجلس الانفصالي الذي تتواجد قيادته في أبوظبي على إعلان الانفصال بدون ضوء أخضر من الامارات. جديد اب برس Advertisements ​

واكد الطيار أن الهدف أن تكون عدن العاصمة المؤقتة بيد الامارات وتبقى صنعاء العاصمة الأصلية بيد الحوثي وتظل السعودية بلا عاصمة حليفة.

واضاف :من يريد الحل فليتجاوز هذه الأدوات إلى الرأس المحرك.

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