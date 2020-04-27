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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وخطير" بالفيديو : مظاهرات الان في قلب العاصمة شاهد !

خرجت قبل قليل مظاهرات حاشدة بالعاصمة المؤقتة عدن، منددة بالخطوات التصعيدية للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.

ورفع المتظاهرون شعارات تحمل التحالف مسؤولية ما يجري في عدن من تمرد وفوضى واقتحامات ونهب لمؤسسات وأجهزة الدولة في عموم مديريات عدن. شاهد الفيديو : جديد اب برس Advertisements ​

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