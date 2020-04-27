شكرا لقرائتكم خبر عن خطير جداً:اعلامي يمني يكشف ’’عن حدث هام سيحدث في جنوب اليمن خلال الساعات القادمة‘‘..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الإعلامي في قناة المسيرة الفضائية، حميد رزق، إن “ما يجري في الجنوب تتحمل مسؤوليته دول العدوان التي اوصلت الاوضاع إلى مرحلة الانهيار الشامل”.

وأشار إلى أن ذلك سعيا من دول العدوان لتفجير الأوضاع وخلق بيئة صراع تمهد لتقاسم الجنوب كما لو انه لقمة سائغة”.

وأكد أن “انتقال الأحداث إلى مربع جديد من الفوضى ليس صدفة ولكنه ترجمة لأجندة دول التحالف التي تختبئ خلف صراع الادوات”.

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وقال حميد رزق متسائلاً “لماذا الآن؟ هل للأمر علاقة بالهروب من تحمل حصته في استحقاقات الفوضى والخراب الذي حل ‎بالجنوب”.

وأضاف: “وبالتالي النجاة من عاصفة الغضب الشعبي الذي أوشك ان يتحول ثورة قبل ان يعاود ركوب الموجه وتقديم نفسه بديلا ومنقذا.. أسئلة ستجيب عنها الساعات القادمة”.

وجاء ذلك تعليقاً من الإعلامي اليمني حميد رزق على إعلان ما يسمى المجلس الإنتقالي الجنوبي حالة الطوارئ وادراته الذاتية لكافة المحافظات جنوب اليمن.