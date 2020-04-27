شكرا لقرائتكم خبر عن وردناالان:’’مسؤول رفيع يدفع ثمن شجاعته‘‘..حاول انزال علم الانفصال فوقع له ما لايخطر على البال وارعب كل القيادات العسكرية التابعة للشرعية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجا نائب مدير مطار سقطرى الدولي إياد يحيى مبارك، ،اليوم الأحد، من محاولة اغتيال بعد توجيهاته بإنزال أعلام انفصالية من على مبنى المطار.

وقال مصدر محلي بسقطرى إن بن مبارك تعرض لإطلاق نار أثناء عودته من العمل من قبل نقطة موري المتمردة التابعة للواء الأول مشاه بحري.

وأضاف أن نائب المدير رفض أوامر النقطة المتمردة بالنزول حيث تعرض عقبها لإطلاق النار ومطاردته بعربة عسكرية إلى منطقة "نوجهر".

وأشار المصدر إلى أن نائب مدير المطار كان وجه أمس حراسة المطار بمنع إعادة رفع علم التشطير في المطار من قبل المتمردين.

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يذكر أن ثلاث كتائب عسكرية تابعة للواء أول مشاة بحري أعلنت تمردها على الحكومة الشرعية وانضمامها للمجلس الانتقالي قبل أيام حيث تسيطر وحدات منها على مطار سقطرى كونها المكلفة بحمايته.

ووصل يوم أمس ناشر بجري قائد اللواء الأول مشاة بحري عقب تعيينه من قبل الرئيس هادي بعد بوادر تمرد لأركان اللواء للقائم بأعمال قائد اللواء العميد ناصر قيس.