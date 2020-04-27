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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ..دولة عظمى توجه ضربة ساحقة للرئيس هادي وتعترف بالانفصال وتؤكد دعمها وتأييدها المطلق بحق الجنوبيين بدولة مستقلة

2020/04/27 الساعة 01:08 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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