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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..سلطان عمان هيثم بن طاهر يباغت الجميع ويعترف بدولة الجنوب المستقلة التي اعلنها المجلس الانتقالي ولا يعارض ان يكون عيدروس الزبيدي رئيسا للجنوب

2020/04/27 الساعة 12:47 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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