لحج..في حادثة غريبة.. زوج يلحق بزوجته بعد ساعة فقط من وفاتها
لحج: يمن شباب نت - خاص
الإثنين, 27 أبريل, 2020 - 12:42 صباحاً
[ الزوج "حميد محمد راجح" توفى بنوبة قلبية مفاجئة بعد ساعة واحدة فقط من موت زوجته بتسمم حملي بمحافظة لحج ]
في حادثة حزينة وغريبة، توفي شخص- يبلغ من العمر 50 عاما- من سكان بلدة "الصريح" بالمضاربة- 120 كم شمال محافظة لحج- (جنوبي اليمن)، بعد ساعة واحدة فقط من وفاة زوجته مساء السبت الماضي.
ووفقا لسكان محليون لـ"يمن شباب نت"، فإن زوجة حميد محمد راجح كانت لقت حتفها إثر تسمم حملي، مساء السبت، وأثناء ما كان الأهالي يستعدون لغسلها تمهيدا لمراسيم دفنها، سقط الزوج مغشيا عليه، ليكتشفوا وفاته مباشرة بنوبة قلبية مفاجئة.
وعم الحزن سكان البلدة إثر الحادثة الأليمة، التي حولت البلدة من ليلة عزاء حزينة على فقدان الزوجة إلى فقدانها مع زوجها، ليتم غسلهما ثم دفنهما معا في ليلة واحدة في مقبرة المنطقة.
يذكر أن حالة التسمم الحملي، التي أدت إلى وفاة الزوجة، تعد هي الرابعة في المنطقة في ظرف أسبوع واحد فقط. ولم تعرف أسباب تكرار تلك الحوادث حتى الأن، نتيجة إنعدام الخدمات الصحية في البلدة النائية الواقعة في منطقة صحراوية، تبعد عن مركز المحافظة أكثر من 120 كيلو متر.
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