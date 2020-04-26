 نادي القضاة الجنوبي: يؤيد ويبارك خطوات المجلس الانتقالي الجنوبي واعلان الإدارة الذاتية للجنوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

اعرب نادي القضاة الجنوبي بكافة فروعه ومنتسبيه من القضاة عن دعمه ومباركته وتأييده لإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي ، مؤكداً على وقوف النادي مع كافة الإجراءات التي اتخذها المجلس والتي قال بانها ستؤدي الى تحقيق إدارة ذاتية رشيدة.



وطالب نادي القضاة الجنوبي في بيان صادر عنه اليوم من المجلس الانتقالي الجنوبي اشراك كافة الكوادر الجنوبية المخلصة والكفوءة في عملية الإدارة الذاتية للجنوب باعتبار أن الجنوب يتسع لكل أبنائه ، والوقوف بحزم ضد الفساد وفوضى العبث بالأراضي العامة والخاصة.

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وقال النادي في بيانه : " إن ما أتخذه المجلس الانتقالي الجنوبي من إعلان الإدارة الذاتية للجنوب وفرض حالة الطوارئ العامة إنما جاء في لحظة زمنية استدعتها الظروف الذاتية والموضوعية لإتخاذه بعد أن وصل صبر الشعب في الجنوب حده بعد مضي قرابة الخمس سنوات طغى فيها الفساد الاداري والمالي بمقدراته وايراداته على حساب عيشه وكرامته ودماء وتضحيات أبنائه، وتعمّد الحكومة في التنغيص على الشعب من خلال اتباع أسلوب عدم صرف أو تأخير رواتب الموظفين والعسكريين والأمنيين ، والانقطاعات المستمرة طويلة المدد لخدمتي الكهرباء والمياه ، وتجاهلها المتعمّد لما حلّ بالعاصمة عدن من كارثة السيول وعدم تحرّكها الجاد إزاء ما خلفته تلك السيول من أضرار بليغة أصابت الإنسان وما تبقى من بنية تحتية فيها .. فخمس سنوات كانت كفيلة في تحقيق الاستقرار المعيشي والخدماتي للشعب الذي تصدى وقاوم مليشيات الانقلابيين الحوثة على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي في عام 2015، وباتت أراضي الجنوب محررة ماعدا اليسير منها بفضل الله وتضحيات أبنائه الأبطال " .

واضاف : " وإذ يرى نادي القضاة الجنوبي في إعلان الإدارة الذاتية للجنوب وفرض حالة الطوارئ العامة التي أعلنها المجلس الانتقالي الجنوبي مساء أمس السبت الموافق 25/ 4/ 2020م أنه اعلان سليم ولا يعني انفصال أو تمرد على شرعية الرئيس "عبدربه منصور هادي" ولا على التحالف العربي بقدر ما هو موجّه ضد منظومة العبث وأيادي الفساد الشاملة التي خرقت عن قصد بنود اتفاق الرياض منذ اللحظة الأولى من التوقيع عليه ، وتعني فيما تعنيه كف تلك الأيادي العابثة والفاسدة عن مقدرات وايرادات العاصمة عدن ومحافظات الجنوب ، وعن كل المرافق والمؤسسات العامة وإدارتها من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي المفوّض من الشعب بموجب إعلان عدن التاريخي والرقابة على أدائها وأداء الهيئات المركزية والمحلية في محافظات الجنوب " .

واختتم نادي القضاة الجنوبي بيانه قائلاً : " وبهذا فإن نادي القضاة الجنوبي وبكافة فروعه ومنتسبيه من القضاة يعرب عن دعمه ومباركته وتأييده لإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي ووقوفه مع كافة الإجراءات التي ستؤدي الى تحقيق إدارة ذاتية رشيدة ، ويطالب من المجلس الانتقالي الجنوبي اشراك كافة الكوادر الجنوبية المخلصة والكفوءة في عملية الإدارة الذاتية للجنوب باعتبار أن الجنوب يتسع لكل أبنائه، والوقوف بحزم ضد الفساد وفوضى العبث بالأراضي العامة والخاصة " .