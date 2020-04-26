فرع هيئة الكتاب بمأرب تطلق خدمة منح أرقام وشهادات إيداع للكتب والمؤلفات الفكرية والعلمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن فرع الهيئة العامة للكتاب بمحافظة مأرب، اليوم، عن اطلاقه خدمة "منح رقم وشهادة الايداع" للمؤلفين والباحثين لتسهيل عملية حصولهم على شهادات رقم التسجيل وشهادة ايداع لمؤلفاتهم الفكرية وابحاثهم العلمية في شتى المجالات، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



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ويأتي اطلاق هذه الخدمة بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للكتاب الذي يصادف الـ23 من ابريل في كل عام واليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف الـ26 من ابريل في كل عام.

واوضح مدير عام فرع الهيئة ناصر الازمع الشريف لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)، ان المؤلفين والباحثين يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على شهادة رقم تصنيف لاعمالهم الجديدة قبل الطباعة وصعوبة في ايداع نسخ من اعمالهم في المكتبات العامة في كل من صنعاء وعدن جراء الحرب وصعوبة التنقلات والتضييق على الحريات الفكرية من قبل المليشيا الحوثية.

واشار الازمع الى ان اطلاق هذه الخدمة من قبل فرع الهيئة في محافظة مأرب يأتي لمساعدة المؤلفين والباحثين في الحصول على رقم وشهادة الايداع الى جانب تشجيع الانتاج الفكري والعلمي والاسهام في حماية حقوق المؤلفين والباحثين، خاصة بعد افتتاح جامعة اقليم سبأ بالمحافظة بالاضافة الى تواجد اعداد كبيرة من المؤلفين ودكاترة الجامعات والادباء والباحثين في مختلف المجالات.