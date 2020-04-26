شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة أنشطة ومشاريع مؤسسة اليتيم بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، مع المدير التنفيذي لمؤسسة اليتيم التنموية عبدالله قويزان، أنشطة ومشاريع المؤسسة بالمحافظة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements وأكد المحافظ حرص السلطة المحلية على تسهيل عمل المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني بما يساهم في خدمة المجتمع خاصة شريحة الأيتام. فيما استعرض المدير التنفيذي للمؤسسة أهداف المؤسسة ونشاطاتها التنموية في مجال تأهيل ورعاية الأيتام والاهتمام بقضاياهم.

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