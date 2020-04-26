أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاحد الموافق 26 ابريل 2020 وهي كالتالي :

الإمارات تقدم 171 طنا من المساعدات الغذائية للأسر في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/476012/ رئيس تحرير بيان المجلس الانتقالي يؤكد تمسكه باتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/476020 القاضي شاكر محفوظ يكشف الفرق بين مصطلح "الحكم الذاتي" ومصطلح "الإدارة الذاتية" https://www.elyamnelaraby.com/476031 مليشيا الحوثي تقصف مواقع المشتركة في الدريهمي ومدينة الصالح بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/476038/ مليشيا الحوثي تُجدد قصف أحياء التحيتا السكنية جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/476039 اندلاع حريق بأحد فنادق إب بسبب تخزين مشتقات نفطية https://www.elyamnelaraby.com/476045 مصرع مزيد من الصرعى الحوثيين من أبناء إب Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/476047/ تماشياً مع مبادئ توجيهات تتعلق بكورونا.. تخفيض بعثة الأمم المتحدة بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/476050/ البحسني يكشف موقفه من إعلان المجلس الانتقالي "إدارة ذاتية" في محافظات الجنوب https://www.elyamnelaraby.com/476071/ اللواء بن بريك يشدد على ضرورة توجيه رسالة إيجابية في الإهتمام بعدن https://www.elyamnelaraby.com/476075/ قيادات جنوبية منفية قصراً تؤيد تعلن تأييدها لإعلان المجلس الإنتقالي https://www.elyamnelaraby.com/476076 اللواء بن بريك يكشف عن مخططات وسيناريوهات لإسقاط عدن والجنوب https://www.elyamnelaraby.com/476077/ قبائل العوالق العليا تعلن تأييدها لبيان المجلس الإنتقالي الجنوبي https://www.elyamnelaraby.com/476091/ شاهد .. إعمار اليمن يدشن مشاريع طبية وتعليمية في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/476092

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