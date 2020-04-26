شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع 600 خيمة ايواء للمتضررين من سيول الامطار بمأرب بدعم من مركز الملك سلمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ، اليوم ، ومعه مدير الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين بالمحافظة سيف مثنى، توزيع مساعدات ايوائية طارئة للنازحين المتضررين من الامطار والسيول التي شهدتها المحافظة مؤخرا، وتشمل 600 خيمة ايواء مع كل خيمة ست بطانيات وبساطين، مقدمة من مركز مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية عبر إئتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



Advertisements

و ثمن الوكيل مفتاح ، استجابة مركز الملك سلمان للاحتياجات العاجلة لاغاثة المتضررين من سيول الامطار والعواصف التي شهدتها المحافظة وتقديمه مساعدات طارئه غذائية وايوائية من شأنها التخفيف من معاناة المتضررين ومساعدة السلطة المحلية في مواجهة الاعباء الانسانية التي خلفتها كارثة سيول الامطار والعواصف الرعدية..داعيا المنظمات الانسانية الدولية والاقليمية الى تقديم ما يمكن تقديمه للتخفيف من اعباء النازحين.

من جانبه اشار مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب، الى ان الوحدة التنفيذية ستطلق خلال الايام القادمة مشروع المأوى البديل والذين اغلبهم مازالت تدخلاتهم بطئيه ودون المستوى المطلوب.