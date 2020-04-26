قبائل العوالق العليا تعلن تأييدها لبيان المجلس الإنتقالي الجنوبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت قبائل قبائل العوالق العليا تأييدها ومباركتها ودعمها للبيان الصادر عن المجلس الإنتقالي الجنوبي، والذي تضمن إعلان حالة الطوارئ العامة والإدارة الذاتية .



وفيما يلي نص البيان :

بهذا القرار الشجاع والذي ظل ينتطره الشعب الجنوبي بفارغ الصبر فإن أبناء وقبائل العوالق من مشايخ ووجهاء ومثقفين واعلاميين واكاديميين وسياسيين وعسكريين ورجال المال والأعمال والصامدين الصابرين والمرابطين على المبدأ والهدف وأصحاب المصلحة الحقيقيه في الحرية والعزة والكرامة واستعادة الدولة والهوية الوطنية الجنوبيه، يباركون بصورة مطلقة في كل الخطوات الذي يتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي بين الحين والآخر في اجرات كان عليه ولابد من اتخاذها بعد ان تمادت ما يسمى بالشرعية اليمنية في عدم جديتها في اعطاء ابسط الحقوق التي هي مسئوله عليها على مسمع ومرى من التحالف العربي وأيضا تسليمها لكل المواقع التي كانت تعتبر سكن لها واقامة الاعراس والافراح على مدى خمسة اعوم للحوثي واتجهت جنوبا للسيطرة على الجنوب وعاصمته السياسية والابديه عدن.

من هذا المنطلق كان لزاما على المجلس الانتقالي اتخاذ كل الاجراءات التي تحفط ما تبقى من مقدرات الشعب الجنوبي وها نحن أبناء وقبائل العوالق العليا اصحاب المصلحة الحقيقية في إستعادة الحقوق السياسية والسيادية على الأرض الجنوبيه.

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وفي الختام نكرر تهانينا ومباركتنا للسعب الجنوبي بهذه المناسبة الغالية والتي يتوجب على الجنوبيين مباركتها بمختلف توجهاتهم.

كما ندعو قياده التحالف العربي إلى دعمها لقرار الشعب الجنوبي الذي سيعود بالنفع في القريب العاجل بأمن واستقرار المنطقه ومشارك فعال في حمايه الأمن القومي العربي.

عاش الجنوب العربي حراً عربياً ابياً مستقلاً المجد للشهداء

الحرية للاسري

والشفاء للجرحى"

عنهم / لحمر علي لسود العولقي

26 ابريل 2020