شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : هادي يصدر بياناً حول إعلان الانتقالي إدارة الجنوب - تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت مصادر في حضرموت، الأحد أن يكونَ المحافظ الموالي للإمارات فرج البحسني قد أصدر بياناً ضد قرارَ الإنتقالي الحُكم الذاتي في الجنوب.

يأتي ذلك بعد صدور بيان باسم محافظات جنوبية بينها حضرموت تعلن تأييدها لهادي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وكشفت المصادر عن تلقي المحافظ البحسني اتصالاً من مكتب هادي على اساس التوقيع على بيان أعده المكتبُ مسبقاً، مشيرا إلى أن المحافظ لم يرد ..

وكانت وسائل اعلام تابعة لهادي نشرت بيان لـ5 محافظات جنوبية تعلن تأييدها لهادي ورفض ما وصفته بـ”تمرد الانتقالي”.

ومن بين تلك المحافظات شبوة فقط التي وجه محافظها والقيادي في حزب الاصلاح محمد بن عديو برفع الجاهزية القتالية في صفوف فصائل حزبه.

