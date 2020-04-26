عـــــاجل : حدث عسكري كبير في "مأرب" وانفجارات عنيفة والحوثيون على أبواب المدينة ( تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قوات صنعاء، اليوم الأحد، تصديها لمحاولة تقدم نفّذتها قوات هادي في جبهة مأرب.
وقال الناطق الرسمي باسم قوات صنعاء العميد يحيى سريع، إن قواتهم “تمكنت من إفشال محاولة تسلل نفذها العدو باتجاه مواقع قواتنا في رغوان بمأرب”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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وأشار سريع إلى أن طيران التحالف شن خلال الـ24 ساعة الماضية 18 غارة توزعت على مناطق متفرقة، منها 13 غارة على مديرية صرواح و4 غارات على مديرية مجزر بمأرب، وغارة على كتاف بصعدة.
ويأتي ذلك عقب يومين من إعلان التحالف بقيادة السعودية تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر، وهو الأمر الذي لم يُطبّق على أرض الواقع، بل على العكس، فقد عمد التحالف على التصعيد العسكري أكبر مما كان عليه قبل إعلان وقف إطلاق النار.
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