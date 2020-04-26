شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : الكشف عن مخطط خطير جداً لدخول عدن "التفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر جنوبية عن مخطط لمليشيات الإخوان يهدف إلى التمدد باتجاه مدينة عدن المحتلة عبر طور الباحة في لحج. وبحسب المصادر، فإن الإصلاح يسعى لتعزيز مليشياته في الأحكوم بمديرية حيفان،

بهدف تقليص نفوذ اللواء الرابع حزام أمني التابع لمليشيات الانتقالي، ويتمركز حاليا في طور الباحة. وأضافت أن الهدف هو دعم قوات حمدي شكري، المسيطرة حالياً على راس العارة والشريط الساحلي للصبيحة، بدعم وتمويل سعودي لتطويق الانتقالي التابع للإمارات، من جهتي الشمال والغرب، بالتزامن مع التوسع في الجبهة الشرقية في محافظة أبين المحتلة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وتحاول قوات «الفار هادي» سحب مثلث العند من سيطرة الانتقالي بغرض السيطرة العسكرية على عدن، على غرار ما حدث في حرب صيف 94، حيث انهارت القوات الجنوبية بعد أيام من سيطرة نظام صالح على قاعدة العند العسكرية في الحبيلين. وكانت مصادر محلية في لحج تحدثت عن قيام حزب الإصلاح بعملية شراء ولاءات قبلية وإعلامية في ردفان وطور الباحة.