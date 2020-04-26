الأمم المتحدة ترد على مزاعم اعلام العدوان وتنفي انسحابها من الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

نفت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، صحة الأخبار التي تداولتها عدد من وسائل الاعلام التابعة للعدوان الامريكي السعودي حول انهاء عمل بعثتها لدعم اتفاق الحديدة .

وأعلن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال ابهيجيت جوها، في بيان له إنه “اتخذ قراراً بتخفيض بصمة موظفي البعثة مؤقتاً تماشياً مع المبادئ التوجيهية لسكرتارية الأمم المتحدة فيما يتعلق بجائحة كورونا للتكيف بسرعة من أجل ضمان استمرارية العمل، مع الحفاظ على سلامة وأمن موظفي البعثة وحماية السكان المحليين”.

وقال: “بينما غادرت سفينة الأمم المتحدة ميناء الحديدة، فإن بعثة أونمها باقية في الحديدة”، مؤكدا أن “هذا التحريك المؤقت لا يعني البتة إنهاء ولاية البعثة”.

وجدد جوها “التزام بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الكامل بمواصلة تنفيذ ولايتها في المحافظة”، موضحاً أن “البعثة تقوم بنقل موقع بعض موظفيها على نحو مؤقت فقط من دون تخفيض العدد”.

وأشار إلى إن “إعادة انتشار القوات المتفق عليه كجزء من اتفاق الحديدة هو أمر أساسي لسلامة وأمن سكان الحديدة وبالتالي فإن تنفيذ ذلك هو مفتاح السلام الدائم”.

وقال البيان الأممي أن “الجنرال جوها لا يزال يمكث في الحديدة مع فريق أساسي مؤلف من موظفي البعثة والمراقبين”.

واشار البيان إلى ان “مغادرة السفينة التي ترفع علم الأمم المتحدة والتي كانت بمثابة مقر مؤقت لبعثة أونمها من الحديدة في يوم 24 إبريل، وعلى متنها موظفي البعثة الذين يجري تغيير موقع عملهم بشكل مؤقت”.

وأضاف أن “بعض من هؤلاء الموظفين سيمكث بشكل مؤقت في عمّان، وسيواصلون تقديم الدعم للبعثة الموجودة في الحديدة حتى تسمح قيود السفر المتعلقة بالجائحة بعودة جميع موظفي البعثة إلى اليمن”.