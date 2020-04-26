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عدن - ياسمين التهامي - بيان عاجل ومباغت وتهديد صادم بعدم المساس بوحدة اليمن من الزعيم العربي البارز.. تفاصيل وصور !

في أول موقف عربي حازم، اعلن الرئيس التونسي قيس سعيد ، رفض بلاده لاعلان المجلس الانتقالي " الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية.

جاء ذلك في تغريدة له بحسابه الرسمي بتويتر. " اب برس " ينشر نص التغريدة : جديد اب برس Advertisements ​ "أمن واستقرار #اليمن ووحدة أراضية جزء لايتجزأ من الأمن القومي العربي.. ونرفض قطعا #الادارة_الذاتية_للجنوب والتي تمثل انتهاكا صارخا لمواثيق الجامعة العربية والأمم المتحدة التي تؤكد تمسكها ودعمها للوحدة اليمنية..."

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