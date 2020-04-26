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عدن - ياسمين التهامي - العاصمة صنعاء بيد الحوثيون" والعاصمة عدن بيد الامارات" شاهد العاصمة الحليفة باليمن للسعودية تفاصيل !

علق المحلل والكاتب السياسي السعودي المهندس سلطان الطيار، على بيان الانتقالي في اعلان حالة الطوارئ في عدن والحكم الذاتي للجنوب.

جديد اب برس

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وقال الطيار في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر" : من الآخر لن يجرؤ المجلس الانفصالي الذي تتواجد قيادته في أبو ظبي على إعلان الانفصال بدون ضوء أخضر من الامارات.

واشار، والهدف أن تكون عدن العاصمة المؤقتة بيد الامارات وتبقى صنعاء العاصمة الأصلية بيد الحوثي وتظل السعودية بلا عاصمة حليفة من يريد الحل فليتجاوز هذه الأدوات إلى الرأس المحرك.