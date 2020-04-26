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عدن - ياسمين التهامي - عــــــــاجل..بعد اعلان الانفصال" هذا ما حدث قبل ساعات وسط العاصمة واعلان حالة الطوارئ بركان غضب في عدن .. والانتقالي يلفظ أنفاسه الأخيرة (صور

شهدت العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، يوم السبت، احتجاجات غاضبة لليوم الثاني تواليا . وتظاهر مواطنون غاضبون في مديريتي المعلا والتواهي احتجاجا على تردي الاوضاع في المدينة , ورددوا هتافات ضد الشرعية والانتقالي .

وتأتي هذه التظاهرات امتدادا لاحتجاجات غاضبة امس الجمعة، وقام المحتجون بقطع الشوارع بالحجارة والاطارات المشتعلة . جديد اب برس Advertisements ​ وكان الحراك الثوري الجنوبي قد دعا انصاره للانخراط في الاحتجاجات . على ذات السياق اعلن المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ في عدن ومحافظات الجنوب، وكذا الإدارة الذاتية للجنوب وهو اعلان بالانفصال والاستيلاء على المؤسسات الحكومية . وقال بيان الانتقالي الصادر في ساعة متأخرة السبت انه كلف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بتنفيذ حالة الطوارئ اعتبارا من السبت . واعلن الانتقالي الإدارة الذاتية للجنوب اعتباراً من منتصف ليل السبت 25 ابريل 2020م و تكليف لجان المجلس الانتقالي الاقتصادية والقانونية والعسكرية والأمنية، بتوجيه عمل الهيئات والمؤسسات والمرافق العامة لتنفيذ الإدارة الذاتية للجنوب . واتهم الانتقالي حكومة هادي و التحالف بالتآمر على الثورة الجنوبية .

اكد الكاتب والمحلل سياسي، عبد الرقيب الهدياني، ان المجلس الأنتقالي الجنوبي يعيش انفاسه الاخيرة، وهو أضعف حالاته سياسيًا وعسكريًا.

وقال الهدياني، ان المجلس الانتقالي في أضعف حالاته السياسية والعسكرية والشعبية، موضحًا ان الاعلان الاخيرة للانتقالي جاء من ضعف وارتباك وليس من قوة وخطوات مدروسة. واضاف ان المجلس الانتقالي الاماراتي، محاصر سياسيا باتفاق الرباض وحليفه الراعي ابوظبي مطرود وقياداته ممنوعه من العودة. وأشار إلى ان الانتقالي عسكريا في حالة دفاع وجيش الشرعية يقف على بعد 40 كم في اطراف زنجبار، وان عدن بركان غضب واحتجاجات شعبية تهتف ضد الانتقالي. واختم بالقول "مضى يوم على بيان الانتقالي لم تعلن محافظة جنوبية واحدة تأييده بينما 6من 8 محافظات جنوبية اعلنت رفضه وتأييد شرعية الجمهورية اليمنية هي ( ابين -شبوة- المهرة سقطرى- حضرموت -لحج).

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