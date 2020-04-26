شكرا لقرائتكم خبر عن اول قرار صادر من الحكومة الانتقالية بعد اعلان الادارة الذاتية لعدن ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اول قرار صادر من الحكومة الانتقالية بعد اعلان الادارة الذاتية لعدن !

كشف المجلس الانتقالي الجنوبي، الیوم الأحد، عن أول مھمة للمجلس، قام بھا بعد

إعلان حالة الطوارئ العامة والإدارة الذاتیة للجنوب.

وقال المتحدث الرسمي للمجلس نزار ھیثم: "انتھى اول لقاء ُ مثمر وإیجابي بین قیادة

المجلس الانتقالي الجنوبي ووكلاء السلطة المحلیة بدیوان العاصمة المؤقتة عدن".

وأضاف ھیثم، في تغریدة عبر حسابھ في تویتر، رصدھا "المشھد الیمني"، تم مناقشة

التحدیات الاقتصادیة وتم وضع مصفوفة شاملة للحلول.



وأشار ھیثم، إلى أن الإدارة الذاتیة للجنوب، تحمل المسؤلیة تجاه ھذا الشعب الصابر

والمكافح ومن اراد خدمة المواطنین، علیھ ان یبادر للحل"، حسب وصفھ.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، أعلن مساء السبت، تولیھ الإدارة الذاتیة للجنوب، في

ِ تحد صارخ لاتفاق الریاض، وتصعید في إطار سعي المجلس لفك الارتباط.

وكانت عدد من محافظات الجنوب، اعلنت رفضھا لقرار الانتقالي، مؤكدة تمسكھا

بالشرعیة.

جديد اب برس

Advertisements

​