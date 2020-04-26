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عدن - ياسمين التهامي - اول بيان رسمي من الحوثيون بصنعاء بعد اعلان الانفصال من قادة الانتقال في العاصمة عدن تفاصيل !

الحراك الجنوبي المشارك في الحوار الوطني الموقع على اتفاق السلم والشراكة يبارك الانتفاضة الشعبية السلمية في محافظة عدن ضد دول الاحتلال وادواتها. يبارك مكون الحراك الجنوبي المشارك في الحوار الوطني الموقع على اتفاق السلم والشراكة الانتفاضة والاحتجاجات الشعبية السلمية والحقوقية لأبناء محافظة عدن التي انطلقت منذ الخميس الماضي الموافق 23 من أبريل 2020م تنديدا بممارسات وانتهاكات قوى الاحتلال وادواتهم من يسمون انفسهم بالشرعية وما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي حيث سعوا هؤلاء مجتمعين الى اقلاق امن وسكينة المواطن في محافظة عدن وتدهور الخدمات وفي مقدمتها انقطاع التيار الكهربائي لايام والوضع الانساني الصعب للمتضررين من كارثة السيول بعد تهدم منازلهم واصبحوا بلا ماوى في ظروف معيشية واجتماعية صعبة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​

وقال البلاغ الصحفي الصادر عن الأمانة العامة لمكون الحراك الجنوبي المشارك في الحوار الوطني الموقع على اتفاق السلم والشراكة ان هذه الانتفاضة الشعبية التي تداعى لها أبناء محافظة عدن الباسلة بشكل شعبي عفوي هي رسالة قوية للغزاة المحتلين ونتاج طبيعي للوعي والإدراك المتنامي التي أصبح يسود في المحافظات الجنوبية والشرقية من الوطن بحجم المؤامرة وخطورة مخططات دول الغزو والاحتلال السعودي الإماراتي وادواتهم ، وستتوسع هذه الانتفاضة المباركة في ظل لا وجود لسلطات حقيقية تقوم بواجباتها تجاه اهلنا وشعبنا في المحافظات الجنوبية والشرقية التي اضحت منكوبة عمليا بممارسات وانتهاكات قوى الغزو والاحتلال وادواتهم.

واكد البلاغ الصحفي ان قيادة المكون قد وجهت كل اعضاء وقواعد وانصار مكون الحراك الجنوبي المشارك في الحوار الوطني الموقع على اتفاق السلم والشراكة للانخراط في هذه الانتفاضة والاحتجاجات الشعبية للتعبير عن حالة الغضب التي بلغت اقصى مداها ضد الغزاة المحتلين وادواتهم خصوصا بعد ترك محافظة عدن واهلها وحيدين يواجهون الكوارث الطبيعية وسوء الخدمات بلا سلطة ولا جهة ناظمة لحياتهم العامة وتقوم بواجبات الخدمات تجاههم.

كما حمل البلاغ الصحفي دول الاحتلال وأدواتها المسؤولية الكاملة من المساس بالمواطنين الذين يمارسون حقهم القانوني في رفضهم للغازي المحتل وادواته مهيبا بالاخوة المواطنين بالثابت وحماية انتفاضتهم من اي طرف مندس يحاول اختطافها وركوب الموجة بشعارات عاطفية اثبتت كذبها وزيفها في الماضي.

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