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عدن - ياسمين التهامي - دولة خليجية تعلن تأييدها لأعلان المجلس الانتقالي بألانفصال تفاصيل وصورة !

أصدر ملتقى خليجيون من اجل الجنوب بيان يؤيد خطوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقراراته الصادرة مساء اليوم.

تابعنا بيان المجلس الانتقالي الجنوبي الذي صدر قبل قليل والذي أقر به أمر واقع على ارض الجنوب بالإعلان عن إدارته للجنوب دون الحكومة الشرعية الفاسدة.

أننا في خليجيون من أجل الجنوب إذ نؤيد هذه الخطوة التاريخية التي حسم بها الانتقالي أمره واتخذ قراره النابع من الشارع الجنوبي بعد أن ذاق طعم المعاناة والعوز والفقر والإرهاب طوال العقود الماضية على يد قوى الفساد الشمالية المتمثلة في الشرعية الفاسدة والإخوان المسلمون والحوثي الذين صبر عليهم الشعب الجنوبي طويلاً وقدم من أجل ذلك قوافل من الشهداء.

جديد اب برس

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ونحن في هذه اللحظة التاريخية إذ ندعوا المجتمع الدولي ودول الخليج وكافة القوى الحية في المنطقة ودول العالم بأن يدعموا الشعب الجنوبي ومساعدته بعودة دولته الجنوبية فوراً وبلا تردد بعد أن فشلت الشرعية الفاسدة في توفير أبسط مقومات الحياة لهذا الشعب الذي ضحى بخير شبابه من أجل عودة دولته.

وأخيراً إذ نُحيي المجلس الانتقالي على خطوته التاريخية وندعو الشعب الجنوبي الالتفاف حول قيادته السياسية في المجلس الانتقالي، ونُبارك للشعب الجنوبي هذه الخطوة ونتمنى له التوفيق والسداد.

خليجيون من اجل الجنوب