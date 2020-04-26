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عدن - ياسمين التهامي - عـــاااجل" رئيس الحكومة يقصم ظهر الرئيس هادي ويعلن انشقاقة وتأييدة الكامل للانفصال تفاصيل !

كشفت مصادر في رئاسة الوزراء أو معين عبدالملك رئيس الحكومة الشرعية أعلن تأييده الكامل لبيان المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلن فيه قبل قليل الانفصال من خلال الإدارة الذاتية للجنوب اعتباراً من منتصف ليل السبت. جديد اب برس Advertisements ​ وأشارت تلك المصادر أن معين أعلن انضمامه للانتقالي منقلباً على الشرعية والرئيس هادي في خطوة مفاجئة وغير متوقعة.

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