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عدن - ياسمين التهامي - السيطرة على قصر المعاشيق والمؤسسات الحكومية في العاصمة عدن بعد النوجيهات العاجلة للانقلاب تفاصيل !

اعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات حالة الطوارئ في عدن ومحافظات الجنوب، والإدارة الذاتية للجنوب وهو اعلان بالانفصال والاستيلاء على المؤسسات الحكومية، وتكليف لجان المجلس الانتقالي الاقتصادية والقانونية والعسكرية والأمنية، بتوجيه عمل الهيئات والمؤسسات والمرافق العامة لتنفيذ الإدارة الذاتية للجنوب .

جديد اب برس

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وفي اجتماع طارئ لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء اليوم، برئاسة أحمد سعيد بن بريك، وحضور القيادة العليا العسكرية والأمنية التابعة له، صدر عنه بيان تحدّث فيه عن “تزايد حجم المؤامرات و الدسائس التي تستهدف الجنوب والساعية للزيادة من معاناة وأوجاعه، حسب ما جاء في البيان.

وجاء موقف الانتقالي بحسب البيان بسبب “عدم صرف رواتب وأجور منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية والمتقاعدين والمدنيين منذُ عدة أشهر، وتوقف التحالف عن دعمهم بالسلاح والذخائر والغذاء ومتطلبات المعيشة، وكذا توقفه عن رعاية أُسر القتلى، واتهم التحالف وحكومة هادي بتأجيج التناحر والسعي لزعزعة وتمزيق اللحمة الوطنية، ودعم الإرهاب وقوى التطرف، وتردي الخدمات العامة وفي مقدمتها البنية التحتية للكهرباء والمياه والطرق، “واستخدام ذلك كسلاح لتركيع الجنوبيين”.



وأكد البيان انه “وفي ظل استمرار الصلف والتعنت للحكومة في القيام بواجباتها، وتسخيرها لموارد وممتلكات شعبنا في تمويل أنشطة الفساد وتحويلها إلى حسابات الفاسدين في الخارج، فقد أعلن حالة الطوارئ العامة في عدن وعموم محافظات الجنوب، وتكليف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بالتنفيذ اعتباراً من يومنا هذا السبت 25/4/2020م الموافق 2 رمضان 1441هـ”.

وأعلن الانتقالي الموالي للامارات في بيانه “الإدارة الذاتية للجنوب اعتباراً من منتصف ليل السبت 25 ابريل 2020م وتباشر لجنة الإدارة الذاتية أداء عملها وفقاً للمهام المحددة لها من قبل رئاسة المجلس”.