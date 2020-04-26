شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل وخطير للغاية الارض تنشق وتبلع المباني والسيارات وكأنها القيامة في العاصمة السعودية الرياض فيديو وصور! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاااااجل وخطير للغاية الارض تنشق وتبلع المباني والسيارات وكأنها القيامة في العاصمة السعودية الرياض فيديو وصور!

أوضح الباحث السعودي في علوم الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أسباب الفجوات الغريبة، التي عثر عليها مؤخرًا في أحد أحياء الرياض.

وقال الحصيني، عبر تويتر: «الفجوات تظهر في الصخور الجيرية سهلة الذوبان، وحال تعرضها للمياه سواء سطحية أو مياه الأمطار، تتكون دحول ومغارات مختلفة الأحجام والأشكال».

وأضاف: «أحيانا تندفن (الصخور) بالرمال والأتربة، وعند تعرضها للمياه تتصدع مسببة انهيارات وتصدعات في المباني».

جديد اب برس

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