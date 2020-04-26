شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جميلة مسلسل "باب الحارة" تصدم جمهورها بظهور فاضح وهي بدون بنطلون .. شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اثارت الفنانة السورية دانا جبر ، التي جسدت شخصية جميلة في مسلسل باب الحارة ، اثارة موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورا وصفت بالفاضحة .

وظهرت دانا جبر او جميلة باب الحارة كما يسميها جمهورها ، ظهرت في الصور التي نشرتها وهي ترتدي فستان قصير جدا ، لدرجة ان متابعيها وصفوه بأنه بلوزة فقط دون بنطلون .

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

* مذيعة MBC السعودية "لجين عمران" تدلي باعتراف جريء : كنت على علاقة مع هذا الرجل ومارست معه الجنس ..لكن النهاية كانت صادمة .."فيديو"

• جميلة مسلسل "باب الحارة" تصدم جمهورها بظهور فاضح وهي بدون بنطلون .. شاهد الصور

• سبحان مغير الأحوال .. لن تصدقو كيف كان شكل الفنانة هيفاء وهبي قبل عمليات التجميل في عام 1996م ..(شاهدو الفيديو)

• فتاة مراهقة فاتنة الجمال تعاشر "الأسود" والحيوانات المفترسة منذ بلوغها .. لكن ماحدث لها مع ثلاثة فهود كان مفاجئ وغير متوقع ..(شاهد الصور)

• فنانة عربية مشهورة تمايلت بجسدها العاري أمام أسد مفترس .. شاهد كيف انطلق نحوها وطرحها على الارض .. وعندما بدأ باغتصابها حدثت مفاجأة لم تخطر على بآل أحد ..(فيديو)

• هل تذكرون الفنانة الصغيرة "حلا الترك" ..شاهدو كيف أصبح شكلها بعد ان كبرت وتجاوز عمرها 18 عام ..وارتدت الفستان الابيض ..لن تصدقو من هو العريس ..(صور)

• فتاة جميلة حضرت إلى برنامج "المسامح كريم" على قناة mbc ، فاعجبت المذيع "جورج قرداحي" .. لكنه انصدم بحقيقتها في نهاية الحلقة وطردها من الاستوديو ..شاهد

• أسد صغير السن فشل في اشباع رغبة حبيبته "اللبوة" فعاقبته بطريقة مرعبة لم تخطر على بال أحد ..شاهد

• عاجـــل : الملك سلمان يتخذ قرارات طارئة فجر اليوم والاحتفالات تعم السعودية

• الشاطئ المسكون.. "شيطان" يخرج من البحر ويبث الرعب في السعودية (فيديو)

• شاهدو مذيعة قناة الجزيرة "علا الفارس" كما لم ترونها من قبل .. تسريب صور خاصة من عرس شقيقها .. والمفاجئة في الملابس التي ارتدتها !!

• زوجة السلطان هيثم بن طارق تذهل العمانيين في أول ظهور لها وتقهر كل أميرات الخليج بشكلها الفاتن ..شاهد

• بذخ ورفاهية ليس لها حدود ولا يمكن لعقل الانسان تخيلها ... فيديوهات مسربه من داخل قصر محمد بن سلمان في فرنسا .. شاهد المفاجآت الموجودة بداخله

Advertisements

• أسد يهاجم إمرأة وهي تصلي .. وعندما اقترب منها وأوشك على إلتهامها حدثت المعجزة التي لم يتوقعها أحد ..(شاهد الفيديو)

• القبض على سما المصري بعد نشرها هذة الفضيحة في اول يوم من شهر رمضان .. شاهد

• المذيعة "علا الفارس" تفجر مفاجئة مدوية وتنشر فيديو لفضائح قناة mbc وتكشف ما حدث لـ" لجين عمران وسارة عبدالعزيز" ..شاهد

• عاجـــل : أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يتخذ قرار تاريخي لم يسبقه إليه أحد من قبل ، ويصيب دول الحصار بمقتل ..شاهد

• أفعى ضخمة تبتلع رجل بلمح البصر وهو حي وتخفيه في بطنها 7 أيام .. وعندما يئس اهله من البحث عليه قررت الشرطة فتح بطن الأفعى فوجدو بداخلها مفاجأة لم يتخيلها أحد ..شاهد فيديو مرعب

• شاهد.. امرأة متزوجة تعاشر أسد لمدة 7 أيام .. وعندما حققت حلمها ووصلت إلى قمة النشوة حدثت المفاجأة .. فيديو

• هل تخيلتم كيف تعيش إبنة حاكم دبي "الشيخة مهرة آل مكتوم" .. شاهدو هذا الفيديو الذي تم تسريبه من خلف أسوار قصور بن راشد وسوف تصابون بالصدمة !

• شاهدو من هي المذيعة السعودية التي ظهرت اليوم على قناة العربية وسحرت المشاهدين بجمالها الخارق ..(صور)

• افعى "الكوبرا" القاتله تنام مع هذا الشاب ثلاث سنوات على سرير واحد .. لكنها في نهاية الأمر فاجئته بأمر مرعب لم يكن يخطر على بال أحد ..شاهد الصور

• امرأة متزوجة تعاشر أسد لمدة 7 أيام .. وعندما حققت حلمها ووصلت إلى قمة النشوة حدثت مفاجأة لم تخطر على بآل أحد.. شاهد الفيديو

• فنانة مشهورة تكشف ما حدث خلف الكواليس: ‘‘عادل إمام’’ أحرجني بهذا الفعل قبل أن يحتضنني ويحملني على كتفه .. أوجعني لكني لم أصرخ.. شاهد

• تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد

-----------------------

وشن متابعو جميلة باب الحارة هجوما عليها حيث انتقدوا جرأتها العالية قائلين انها تمتلك موهبة جيدة يجب ان تلتفت لتطويرها بدلا من التسويق لنفسها بطرق مهينة .

وطالب المتابعين ، جميلة باب الحارة بحذف صورها الخادشة للحياء حسب وصفهم وعدم استفزازهم مرة اخرى بمثل هذة الصور الصادمة .