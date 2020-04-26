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صنعاء - ياسمين الخيامي - مسؤول رفيع يدفع ثمن شجاعته..حاول انزال علم الانفصال فوقع له ما لايخطر على البال وارعب كل القيادات العسكرية التابعة للشرعية ( صورة صادمة )

نجا نائب مدير مطار سقطرى الدولي إياد يحيى مبارك، ،اليوم الأحد، من محاولة اغتيال بعد توجيهاته بإنزال أعلام انفصالية من على مبنى المطار. وقال مصدر محلي بسقطرى إن بن مبارك تعرض لإطلاق نار أثناء عودته من العمل من قبل نقطة موري المتمردة التابعة للواء الأول مشاه بحري. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا قبل قليل..محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني يخرج عن صمته ويقدم على هذه الخطوة الجريئة التي قصمت ظهر عيدروس الزبيدي واربكت كل حساباته عاجل وفي غاية الخطورة..سلطان عمان هيثم بن طاهر يباغت الجميع ويعلن تأييده للانفصال وقيام دولة جنوبية مستقلة وان يكون عيدروس الزبيدي رئيسا للجنوب مسؤول رفيع يدفع ثمن شجاعته..حاول انزال علم الانفصال فوقع له ما لايخطر على البال وارعب كل القيادات العسكرية التابعة للشرعية ( صورة صادمة ) Advertisements مخابرات هذه الدولة تباغت الجميع وتصدم السعوديين بالكشف عن الاصابة الخطيرة لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بهذا المرض الخطير والقاتل سعودية حسناء تتزوج اخوها بطريقة رسمية لكنها صعقت السعوديين وهزت وجدانهم حين اعترفت للجميع وجاهرت انها سعبدة مع زوجها رغم انه محرم عليها شرعا وأضاف أن نائب المدير رفض أوامر النقطة المتمردة بالنزول حيث تعرض عقبها لإطلاق النار ومطاردته بعربة عسكرية إلى منطقة "نوجهر". وأشار المصدر إلى أن نائب مدير المطار كان وجه أمس حراسة المطار بمنع إعادة رفع علم التشطير في المطار من قبل المتمردين. يذكر أن ثلاث كتائب عسكرية تابعة للواء أول مشاة بحري أعلنت تمردها على الحكومة الشرعية وانضمامها للمجلس الانتقالي قبل أيام حيث تسيطر وحدات منها على مطار سقطرى كونها المكلفة بحمايته. ووصل يوم أمس ناشر بجري قائد اللواء الأول مشاة بحري عقب تعيينه من قبل الرئيس هادي بعد بوادر تمرد لأركان اللواء للقائم بأعمال قائد اللواء العميد ناصر قيس.

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