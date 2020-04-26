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صنعاء - ياسمين الخيامي - مخابرات هذه الدولة تباغت الجميع وتصدم السعوديين بالكشف عن الاصابة الخطيرة لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بهذا المرض الخطير والقاتل

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