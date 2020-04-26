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قوات الحزام الأمني تحاصر اللواء 17 مشاة في طور الباحة الذي يقوده المحافظ التركي

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يزيد بن سلمان - شبوة - سادت حالة من التوتر بمدينة طور الباحة بلحج بين قوات من لواء 17مشاه بمعسكر الخطابية الذي يقوده محافظ لحج احمد عبدالله التركي وقوات من الحزام الامني. 

 

وحاصرت قوات من الحزام الامني اللواء وطالبت بتسليمه  عقب صدور بيان من محافظ لحج يعارض فيه بيان صادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي امس.

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وقال مصدر محلي لصحيفة عدن الغد ان الجانبين دفعا بتعزيزات مسلحة في حدود المعسكر.

 

واشارت المصادر الى ان محافظ لحج وصل لاحقا الى مقر اللواء وسط ترقب لانفجار الوضع عسكريا في اي لحظة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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