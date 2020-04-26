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وضع حجر اساس بناء مدرسة السلام بسيئون بتمويل من البرنامج السعودي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

وضع حجر اساس بناء مدرسة السلام بسيئون بتمويل من البرنامج السعودي

متابعات_ الخليج 365

وضع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي ، اليوم، حجر الاساس بناء مدرسة السلام بمدودة مديرية سيئون، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

 

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و استمع الوكيل المساعد من مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بوادي وصحراء حضرموت عبدالله نصر ، و ممثل البرنامج بحضرموت صادق باشرحيل ،الى شرح عن المشروع الذي يتضمن على مساحة ألف و 200 متر مربع بناء 9 فصول مع ملحقاتها و معمل حاسوب وكيمياء و ملعب ، بكلفة اجمالية تبلغ 600 ألف دولار .

 

وثمن الوكيل السعيدي جهود الاشقاء بالمملكة العربية و تدخلاتهم في عدد من المجالات الانسانية والتنموية بالمحافظة.

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