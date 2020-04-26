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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مبادرة أنوار الخير توزع مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً في البريقة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020
الخليج 365 - عدن
وزعت مبادرة أنوار الخير في مديرية البريقة بمحافظة عدن، مواداً غذائية للأسر الأشد احتياجاً في المديرية.
وقالت رئيسة المبادرة دنيا ياسين: إن المواد الموزعة شملت كرتون من التمور، وعشرة كيلو من الأرز، واستهدفت خمسين حالة من النساء الأرامل والمطلقات، بالإضافة إلى الأيتام المستحقين والأكثر احتياجاً.
وتركزت الحالات المستهدفة في مناطق السوق القديم السي كلاس، والبي كلاس، ومنازل الشرطة، وقرية فقم الساحلية، والفارسي، وكود قرو، وهي مناطق تحوي أغلب الأسر الفقيرة والمحتاجين في مديرية البريقة.
وتقدمت رئيسة مبادرة أنوار الخير بالشكر الجزيل على الدعم المقدم من رجل العطاء الشيخ صالح بن فريد العولقي على تفاعله ودعمه المتواصل للأسر الأكثر احتياجاً في مديرية البريقة.
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