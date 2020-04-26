شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول 3 شاحنات ايوائية للمتضررين من السيول بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 وصلت الى العاصمة المؤقتة عدن ،اليوم، ثلاث شاحنات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية والتي تحمل مواد إيوائية للمتضررين من السيول بعدن، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements وتتضمن حمولة الشاحنات ٢٠٠ خيمة وملحقاتها من البٌسط والأغطية سيتم توزيعها على المتضررين من السيول. ووزع مركز الملك سلمان خلال اليومين الماضين مواد غذائية وإيوائية للأسر المتضررة من كارثة الأمطار والسيول بحي المرسابة بمديرية صيرة بعدن، ضمن الحملة التي اطلقها مركز الملك سلمان إستجابة للأضرار التي خلفتها الأمطار الغزيرة والسيول ، كما وزع المركز في مديرية البريقة مواد غذائية شملت عدد 125 اسرة نازحة متضررة.

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