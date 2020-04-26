شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يتلقى برقية تهنئة من ولي عهد الكويت بمناسبة شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،اليوم، برقية تهنئة من ولي عهد دولة الكويت سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وقال ولي عهد دولة الكويت في البرقية"بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، يطيب لي ان ارفع لفخامتكم اجزل التهاني واطيب الدعوات ان يعيد واسع الرحمات جل في علاه ايام الشهر الفضيل وفخامتكم ترتدون الصحة والسعادة ، وان يديم على الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق الامن والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة ، وان يعيد هذه المناسبة على كافة شعوب الامتين العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات، انه سميع مجيب الدعاء".

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