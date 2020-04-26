شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشؤون الإسلامية السعودية توضح حقيقة تحديد موعد فتح المساجد في المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية حقيقة الشائعات المتداولة بشأن تحديد تاريخ معين لأداء الجمع والجماعات في الجوامع والمساجد، مؤكدة استمرار تعليق الصلوات واستمرار العمل بالقرار حتى إشعار آخر. حيث أكدت الوزارة أن عمليات الصيانة والتنظيف والتعقيم التي تتم حاليًّا تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الوزارة سابقًا للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الشؤون الإسلامية السعودية توضح حقيقة تحديد موعد فتح المساجد في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.