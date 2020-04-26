البحسني يكشف موقفه من إعلان المجلس الانتقالي "إدارة ذاتية" في محافظات الجنوب 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف محافظ محافظة حضرموت، فجر اليوم الأحد، موقفه من إعلان المجلس الانتقالي في جنوب اليمن، "إدارة ذاتية" في محافظات الجنوب وإعلان حالة الطوارئ.

وقال اللواء فرج البحسني، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، "إن البيان الذي أصدره المجلس الانتقالي وأعلن فيه حالة الطوارئ في العاصمة المؤقتة عدن وعموم المحافظات الجنوبية وإعلان الإدارة الذاتية للجنوب وتشكيل لجان رقابية على مؤسسات الدولة بمثابة خرق للشرعية واتفاق الرياض وعمل غير مسؤول" على حد تعبير البيان.

ودعا البيان إلى "ضرورة تدخل التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية بشكل يجعل الجميع يعودوا إلى اتفاق الرياض".

وجدد البيان، ثقة بالرئيس عبد ربه منصور هادي قائلا إن "لديه من الحنكة السياسية ورحابة الصدر للدفع نحو العودة إلى تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وذلك حفاظا على وحدة الصف الجنوبي ووحدة الشرعية".

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وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، بجنوب اليمن، في وقت متأخر من مساء السبت، عن تشكيل "إدارة ذاتية" وفرض حالة الطوارئ في محافظات الجنوب، إثر تصاعد خلافه مع الحكومة اليمنية.

وقال المجلس في بيان صادر عنه، إنه قرر البدء بتنفيذ إجراءات منها : "إعلان حالة الطوارئ العامة في العاصمة عدن وعموم محافظات الجنوب، وتكليف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بالتنفيذ اعتبارا من يومنا هذا السبت 25/4/2020م الموافق 2 رمضان 1441هـ".

كما اعلن المجلس: "الإدارة الذاتية للجنوب اعتبارا من منتصف ليل السبت 25 أبريل 2020، حيث ستباشر لجنة الإدارة الذاتية أداء عملها وفقا للمهام المحددة لها من قبل رئاسة المجلس".

ودعا بيان المجلس الانتقالي الجنوبيين "للالتفاف حول قيادتهم السياسية ومساندتها لتنفيذ إجراءات الإدارة الذاتية للجنوب".

وطالب المجلس دول التحالف بـ"دعم ومساندة إجراءات الإدارة الذاتية، بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب الجنوبي اليمني، ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".