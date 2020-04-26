شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي سعودي يكشف ما كان يقوله عبدالعزيز الفغم في كل مرة يُطلب منه الظهور على شاشة الفضائيات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الإعلامي السعودي، مقدم برنامج اللقاء من الصفر على قناة “mbc”، مفيد النويصر، ما كان يقوله له حارس الملوك عبد العزيز الفغم والذي قتل العام الماضي بظروف غامضة، عندما كان كل مرة يطلب فيها منه الظهور بلقاء تلفزيوني.

وقال النويصر، في تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”: “لسنوات وأنا أتواصل مع #عبدالعزيز_الفغم ليقبل #اللقاء وكان بكل أدب وتواضع يردد: والله يا مفيد ما أحب الظهور، ومهمتي خدمة والدي (قال في عهد الملك عبد الله رحمه الله، وكررها في زمن الملك سلمان الله يحفظه) إنما هي خدمة إبن لوالده لا تستوجب الظهور والشهرة والشكر”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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يأتي ذلك، عقب برنامج تلفزيوني انتجته القناة السعودية عن عبد العزيز الفغم وحياته، والذي زعمت السلطات السعودية أنه قتل على يد أحد أصدقاءه بجدة العام الماضي بسبب خلاف شخصي بينهما.

وتشكك منظمات حقوقية ودولية برواية السلطات السعودية بشأن مقتل الفغم، فيما رجحت عدداً منها مقتله خلال شجار حاد وقع في مقر إقامة الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد معركة بالسلاح وتبادل لإطلاق النار مع رجال تابعين لولي العهد محمد بن سلمان.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة الإعلامي السعودي، مستذكرين ما صاحب قضية الفغم من غموض وما أحدثته من ضجة على مستوى السعودية والعالم العربي.

وعادت موجة التشكيك بالرواية الرسمية السعودية بشأن حادث مقتل اللواء “عبدالعزيز الفغم”، وذلك بعد إذاعة فيلم تسجيلي عن حياته، يتضمن معلومات وصورا تنشر لأول مرة عنه.

الفيلم الذي أذاعته قناة “إم بي سي” السعودية، الجمعة، كشف فيه عدد من أقارب وزملاء “الفغم” تفاصيل وجوانب من حياته لأول مرة.

وأورد الفيلم الوثائقي شهادات عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات التي عمل معها اللواء “الفغم” فيما لم يتطرق لحادث مقتله الغريب والمثير للجدل الذي وقع في نهاية سبتمبر الماضي.

وعاد النشطاء للحديث مجددا على مقتله مجددين الشكوك حول الرواية الرسمية التي قالت إنه قتل في مشاجرة مع صديقه ممدوح بن مشعل آل علي.

يشار إلى أن اللواء “الفغم” قتل في نهاية سبتمبر الماضي، بينما كان في زيارة لصديقه “تركي بن عبدالعزيز السبتي”، بمنزله في حي الشاطئ بمحافظة جدة، حسب الرواية الرسمية.

وحينها قال بيان للداخلية السعودية إنه خلال زيارة “الفغم” لصديقه “السبتي” دخل عليهما صديق مشترك يدعي “ممدوح بن مشعل آل علي”.

وأوضح البيان أنه أثناء الحديث تطور النقاش بين “الفغم” “وآل علي”، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على “الفغم”.

وشكك مراقبون ومغردون، عبر “تويتر”، بالرواية الرسمية السعودية حول ملابسات الجريمة، وتساءل بعضهم عن سبب وجود قوات الأمن خارج المنزل وقت الحادثة، وعن قتل الجاني مباشرة لإغلاق الملف، حسب قولهم.

وقررت رئاسة الحرس الملكي، بعد الحادثة بأيام قليلة، تعيين “سعد بن مسفر بن بداح القحطاني” قائدا لقوة الحرس الخاص خلفا للواء “الفغم”.