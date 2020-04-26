شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو" الفنانة نانسي عجرم تنقذ نفسها وبناتها وتضع حبل المشنقة حول رقبة زوجها الدكتور فادي هاشم وتقدم للقضاء اللبناني دليل قاطع ان زوجها هو قاتل الشاب السوري تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو" الفنانة نانسي عجرم تنقذ نفسها وبناتها وتضع حبل المشنقة حول رقبة زوجها الدكتور فادي هاشم وتقدم للقضاء اللبناني دليل قاطع ان زوجها هو قاتل الشاب السوري تفاصيل !

فاجاء العراف العراف المصري ، محمد فرعون الجميع وتنبأ بمصير مرعب وخاتمة ماساوية لزوج للفنانة اللبنانية نانسي عجرم الدكتور فادي هاشم .

جديد اب برس

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وقال العراف ان نانسي ستقدم للمحكمة دليل قاطع ان زوجها هو القاتل لكي تنقذ سمعتها وشهرتها وبناتها ايضا وتلف حبل المشنقة حول رقبة زوجها .

واضاف العراف المصري بان الدكتور فادي سيرمي على نانسي يمين الطلاق في قاعة المحكمة

جاء ذلك حين حل العراف المصري وعالم الفلك، كما يعرف عن نفسه، محمد فرعون ضيفا على برنامج (الحدث اليوم) وأطلق سلسلة من التوقعات الفنية للعام 2020، وقال:

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واعتبر الكثير من الخبراء الاجتماعيين والدعاة المشهورين ان انتشار التنجيم على نطاق واسع يعكس ضعقف الايمان خاصة وان رسول الله حذر تحذير شديد من المنجمين والدجالين.