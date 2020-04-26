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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل" الحوثيون يعلنون قبل قليل عن ضربة قااااصمة لقوات الجيش والتحالف تفاصيل وصور !

قالت جماعة الحوثي الانقلابية أنها سيطرت على معسكر استراتيجي في محافظة الجوف.

ونقلت وكالة سبأ التابعة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا أن ميليشيا الحوثي سيطرت على معسكر اللبنات الاستراتيجي في محافظة الجوف.

وبحسب الوكالة فإن الميليشيا سيطرت أيضا على مواقع أخرى بالقرب من المعسكر. جديد اب برس Advertisements ​ وجدير بالذكر أن هذا الاعلان يأتي في وقت تشهد فيه اليمن وقف مؤقت لإطلاق النار بدعوة أممية حيث يمثل هذا الاعلان خرقا صريحا وواضحا للهدنة الأممية.

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