شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل:المحافظات الجنوبية ترفض بيان’’الإنتقالي‘‘حول الطوارئ والإدارة الذاتية..ودعوات لسحق المليشيات وإجتثاثها من عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/26 الساعة 08:26 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

علق وزير النقل السابق صالح الجبواني، على إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي للحكم الذاتي في الجنوب، مؤكدًا رفض المحافظات الجنوبية.

Advertisements



وقال الجبواني في تغريدة على" تويتر" ان المحافظات الجنوبية ترفض بيان ما يسمى بالإنتقالي حول الطوارئ والإدارة الذاتية وهذه خطوات تاريخية.



وأكد الجبواني على أن موقف قيادة الشرعية يجب أن يتمحور حول إسترداد عدن، مضيفا إسترداد عدن يجب أن يكون المهمة التي لا تسبقها أي مهمة أخرى.



وأضاف الجبواني في تغريدته لا يوجد بديل عن إجتثاث هذه المليشيات من عدن لأن عدن درة التاج اليمني.

