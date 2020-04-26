شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل:العميد’’طارق صالح‘‘يفاجيء الجميع ويبارك اعلان المجلس’’الانتقالي‘‘بيان الأنقلاب والادارة الذاتية للجنوب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/26 الساعة 08:56 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أشاد الصحفي المقرب من أحمد علي وطارق عفاش نبيل الصوفي، بإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الادارة الذاتية للجنوب ، كون الداعم واحد وهي الإمارات وهي العامل المشترك بين الإنتقالي وأحمد علي وطارق.

وقال الصوفي في سلسلة تغريدات ، وكما تابع " اليوم برس " ، بقوله : ‏"الادارة الذاتية" عنوان عقلاني أبقى الانتقالي ضمن أهداف التحالف العربي، مع تحمل مسؤولية خدمة الناس في عدن الذين لا احد يعلم لماذا كل هذه العداوة الفاجرة ضدهم من قبل الشرعية.

واشار الى انه اعلان مثل العلاج بالكي بعد رفض الشرعية اصلاح نفسها، والعلاج مهما كانت آثاره الجانبية يبقى علاجا.

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واردف: ‏اقبلوا بالادارة الذاتية وادعموا الانتقالي كي ينجح ويقدم تجربة أفضل لخدمة الناس، وسيصب ذلك في صالح الحرب على الحوثي واستعادة الشمال.

وتابع: احفظوا للجنوب وحدته واستقراره ومصالح مواطنيه، وسيكون عونا وطنيا قوميا ويمكن احتواء اي أخطاء.. يكفي عنجهية وصلف تحت أي شعار كان.

واختتم بالقول: ‏الذين يقارنون الانتقالي بالحوثي، حدثوا الشرعية اذا. "شرعية" تواصل فشلها في احتواء المشكلات، ماهي الجدوى منها؟ ماهي أصلا.. ان كنتم فعلا وحدويون، فاذا الشرعية هي من مزقت اليمن مرتين وثلاثة.. خذوا على ايديها والا فانها ستواصل مشروع التمزيق والتصارع والفوضى..

أما الخوداني وهو المقرب أيضاً من أحمد علي وطارق عفاش فقد بارك إعلان الإنتقالي الإنقلاب على الشرعية بطريقته حيث قال : " شخصيا وبما ان محافظتي مسيطر عليها الحوثي وانا مشرد في ستين الف داهيه اقولها بصريح العباره ماليش علاقه نهائيا من يحكم عدن ويدير مؤسساتها ومواردها وكل اللي اطلبه كمواطن حرية العيش والتنقل بسلام لما تتحرر محافظتي وياريت اي واحد محافظته تحت سيطرة الحوثي وهو مشرد يستحي وينكتم خالص ". ( حسب ما جاء في تغريدته ) .