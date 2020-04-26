شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل:ردا على بيان المجلس’’الانتقالي‘‘وأعلن حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب ..قبائل حضرموت تعلن البيان رقم’’1‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/26 الساعة 08:36 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أعلنت مرجعية حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء تأييدها لمضامين بيان المحافظ اللواء ركن فرج سالمين البحسني ووكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام بن حبريش الكثيري حول بيان المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلن فيه عن ما سمّاه “حالة الطوارئ في المحافظات الجنوبية والإدارة الذاتية للجنوب”.

ودعا بيان للمرجعية للوقوف خلف الشرعية الدستورية ممثلةً بالرئيس عبدربه منصور هادي، والتعاون مع قيادة التحالف العربي لتنفيذ اتفاقية الرياض والعمل ببنودها.

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وأكدت قيادة السلطة المحلية في حضرموت أن البيان الذي أصدره المجلس الانتقالي وأعلن فيه حالة الطوارئ في العاصمة المؤقتة عدن وعموم المحافظات الجنوبية وإعلان الإدارة الذاتية للجنوب وتشكيل لجان رقابية على مؤسسات الدولة بمثابة خرق للشرعية واتفاق الرياض وعمل غير مسؤول.

وأشارت إلى ضرورة تدخل التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية بشكل يجعل الجميع يعودوا إلى اتفاق الرياض.

