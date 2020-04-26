شاهد.. البحسني يفتتح خمسة مشاريع للمياه في مديرية مدينة المكلا وضواحيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني اليوم، خمسة مشاريع للمياه في مديرية مدينة المكلا وضواحيها بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.



وتضمنت المشاريع التي تم افتاحها، افتتاح مشروع الخط الناقل للمياه لحقل آبار ثلة بطول 3 كيلومتر وقطر 400 مليمتر ويتكون من مادة ديكتايل، بتكلفة إجمالية بلغت مليون ومائة ألف دولار بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وتنفيذ مؤسسة الغويزي للتجارة والمقاولات.

كما دشن محافظ حضرموت، بدء عملية الضخ في ثلاثة آبار في حقل ثلة نفذتها مؤسسة السليماني لحفر الآبار بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وبطاقة إنتاجية تبلغ 35 لتر في الثانية، وتدشين عملية الضخ كذلك من البئر رقم 6 في حقل آبار زمن بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وبقدرة إنتاجية تصل لـ18 لتر في الثانية، وكذا تدشين المرحلة الأولى لخط مياه حقل زمن بطول 6 كيلومتر وقطر 350 مليمتر.

كما قام محافظ حضرموت بزيارة تفقدية لمشروع محطة الطاقة الشمسية لحقل آبار ثلة التي تنفذها مؤسسة الوادي لأنظمة الطاقة الشمسية وتعد أول محطة مياه متكاملة تعمل بالطاقة الشمسية على مستوى الجمهورية اليمنية بقدرة 750 كيلو وبلغت نسبة الإنجاز فيها 75% ويأتي هذا المشروع ضمن توجيهات السلطة المحلية بالمحافظة لاستخدام الطاقة البديلة وتوفير الوقود.

وأوضح المدير العام للمؤسسة المحلية للمياة والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب غانم بأن المشاريع التي تم افتتاحها وتدشينها اليوم ستساهم في تعزيز تموينات المياه في مناطق شرق وغرب ووسط مدينة المكلا وسيساعد في حل مشكلة المياه في مرتفعات مناطق فوة، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة آبار متكاملة في حقل آبار زمن سيتم بدء العمل فيها مطلع الأسبوع القادم ومن المتوقع الإنتهاء منها خلال فترة لاتتجاوز الشهرين.

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رافقه السيد المحافظ في جولة الافتتاحات مدير مكتبه الاستاذ ناصر القرزي.