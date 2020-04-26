شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية السعودية تكشف رسمياً خطوات إعادة فتح الأنشطة التجارية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن وزير المالية، السعودية محمد الجدعان، عن الإجراءات التي تتخذها المملكة لإعادة حركة الاقتصاد مرة أخرى بشكل تدريجي؛مشيرًا إلى أن هناك لجانًا تعمل على 6 اعتبارات ومسارات، الأول هو الصحة، والنقطة الثانية هي التدرج.

وأكد محمد الجدعان، أن الفتح سيكون تحت المراقبة الصحية، ومن المهم أن يعي الناس أن أي إجراءات لفتح الاقتصاد، قد تتبعها إعادة الإغلاق كما يحذر منه في تجارب دولية.

وأشار ” الجدعان” إلى إن الحكومة وفرت 47 مليار ريال لوزارة الصحة، وجزء منها جرى استخدامه فعليا وجرى شراء المستلزمات.