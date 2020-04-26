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عدن - ياسمين التهامي - عاااااجل وخطير للغاية الارض تنشق وتبلع المباني والسيارات وكأنها القيامة في العاصمة السعودية الرياض فيديو !

أوضح الباحث السعودي في علوم الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أسباب الفجوات الغريبة، التي عثر عليها مؤخرًا في أحد أحياء الرياض. جديد اب برس Advertisements ​ وقال الحصيني، عبر تويتر: «الفجوات تظهر في الصخور الجيرية سهلة الذوبان، وحال تعرضها للمياه سواء سطحية أو مياه الأمطار، تتكون دحول ومغارات مختلفة الأحجام والأشكال».

وأضاف: «أحيانا تندفن (الصخور) بالرمال والأتربة، وعند تعرضها للمياه تتصدع مسببة انهيارات وتصدعات في المباني».

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