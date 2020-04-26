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عدن - ياسمين التهامي - خطير للغاية" الرئيس هادي يتوعد الانتقالي بهذا القرار الصادم والمزلزل اذا لم يتراجعو عن هذا البيان تفاصيل !

كشفت مصادر رئاسة قبل قليل، عن أول إجراء يقوم به الرئيس عبدربه منصور هادي، بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي قبل لحظات انقلابه الكامل على اتفاق الرياض وإعلان حالة الطوارئ في العاصمة المؤقتة عدن، وإدارة الجنوب ذاتيا.

وقالت مصادر (أحداث نت) الرئاسية والتي فضلت عدم الكشف عن هويتها، بأن الرئيس هادي هاتف نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، لمناقشة التصعيد الأخير للانتقالي على ضوء البيان الأخير. جديد اب برس Advertisements ​ وتوقعت المصادر صدور بيان من الحكومة الشرعية يعلن فيه إلغاء "اتفاق الرياض" واعتبار مليشيات الانتقالي جماعة انقلابية ضد الشرعية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأعلن الانتقالي في بيانه، حالة الطوارئ في عدن وعموم محافظات الجنوب، وتكليف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بالتنفيذ اعتباراً من السبت 25/4/2020م الموافق 2 رمضان 1441هـ. كما أعلن الإدارة الذاتية للجنوب اعتباراً من منتصف ليل السبت 25 ابريل 2020م ومباشرة لجنة الإدارة الذاتية أداء عملها وفقاً للمهام المحددة لها من قبل رئاسة المجلس.

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