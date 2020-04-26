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عدن - ياسمين التهامي - خطير للغاية" الحوثي هو من سيحكم اليمن" قيادي جنوبي يفجر امر -خطير ومزلزل ويكشف عن هذا الأمر تفاصيل !

دعا الكاتب والسياسي جمال بن عطاف شيخ شيوخ قبائل الباقري كلد يافع وعضو الجمعية الوطنية الجنوبية إلى إعلان دولة الجنوب قبل فوات الأوان. جديد اب برس Advertisements ​ وقال بن عطاف في تغريدة له على تويتر: ما لم يتخذ أي تغيير جذري في الجنوب والاستعداد لإعلان دولة الجنوب والاعتراف بها إقليمياً ودولياً، فإن كل الوقائع والأحداث تقول بأن الحوثي سيحكم كل اليمن والمسألة مسألة وقت فقط، أكبر كذبة أكلناها لمدة خمس سنوات هي انتظار عودة شرعية مجموعة من اللصوص وعديمي الضمير والإنسانية.

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