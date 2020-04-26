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عدن - ياسمين التهامي - عاجل "قناة الجزيرة" تقطع بث جميع برامجها قبل قليل لتعلن هذا الخبر العاجل والمزلزل عن العاصمة اليمنية تفاصيل !

اعلن المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ في عدن ومحافظات الجنوب، وكذا الإدارة الذاتية للجنوب وهو اعلان بالانفصال والاستيلاء على المؤسسات الحكومية .

وبحسب ما نقلته قناة الجزيرة القطرية في شريطها العاجل، فقد قال بيان الانتقالي الصادر في ساعة متأخرة السبت انه كلف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بتنفيذ حالة الطوارئ اعتبارا من السبت . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد اب برس

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واعلن الانتقالي الإدارة الذاتية للجنوب اعتباراً من منتصف ليل السبت 25 ابريل 2020م و تكليف لجان المجلس الانتقالي الاقتصادية والقانونية والعسكرية والأمنية، بتوجيه عمل الهيئات والمؤسسات والمرافق العامة لتنفيذ الإدارة الذاتية للجنوب .

واتهم الانتقالي حكومة هادي و التحالف بالتآمر على الثورة الجنوبية .

هذا وكشف الاعلامي الاخواني عادل الحسني في تغريدة له بحسب مصدر رئاسي، ان لقاء ثلاثي في أبوظبي بين محمد بن زايد و أحمد علي وعيدروس الزبيدي يقضي بترتيب فوضى جديدة في المناطق المحررة خلال الأيام القادمة.

مصدر رئاسي

لقاء ثلاثي في أبوظبي بين محمد بن زايد و

أحمد علي وعيدروس الزبيدي يقضي بترتيب فوضى جديدة في المناطق المحررة خلال الأيام القادمة.