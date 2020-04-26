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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وخطير : مارب تنقلب على الشرعية وتصدر بيان ناري يحدد مصير المحافظة تفاصيل طارئة!

أعلنت قبيلة مراد في محافظة مأرب تأييدها لإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي فرض الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب العربي. جديد اب برس Advertisements ​ وكتب السياسي والشيخ القبلي حمزة طليان المرادي على صفحته بفيسبوك " قبيلة مراد وجميع ابنائها وقياداتها ومشائخها تبارك لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وتؤيد بيانهم بخصوص إعلان حالة الطوارىء والإدارة الذاتية للجنوب اعتباراً من يومنا هذا" .

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